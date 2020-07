Fiavet Lazio sostiene le agenzie: dimezzata la quota associativa

Fiavet Lazio ha scelto di dimezzare la quota associativa per sostenere le agenzie in questo periodo di difficoltà. “Abbiamo lavorato il doppio e ridotto del 50% la quota associativa – spiega in una nota Ernesto Mazzi, presidente di Fiavet Lazio -. Il momento che stiamo vivendo è forse il più difficile di sempre e come associazione di categoria abbiamo cercato di dare un segnale a tutti gli agenti che si sono trovati da soli ad affrontare l'emergenza Covid-19”.

Continua, inoltre, l’impegno dell’associazione sul fronte della formazione. A breve partirà infatti un corso l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, che consentirà agli agenti di emettere polizze di importo superiore ai 199 euro; e proseguiranno gli appuntamenti a cura di Alessandro Mazzù sul web marketing. “Abbiamo in programma altre due date, il 23 e 24 luglio, durante le quali saranno gli agenti di viaggio ad essere i protagonisti”, precisa Mazzi.



Sul fronte delle campagne, “è partita molto bene ‘La Rete Delle Imprese Outgoing’ - prosegue Mazzi -, tanto da portarci ad estendere l'iniziativa anche nei confronti delle altre regionali. Abbiamo dato la possibilità ai nostri tour operator associati di entrare in contatto con colleghi sparsi in tutta Italia e questo è avvenuto sotto il marchio Fiavet. Prossimo appuntamento è per mercoledì 8 luglio alle ore 15 con Maestro Turismo, che ci poterà in Sudafrica e il 15 luglio con Club paradiso alla scoperta della Polinesia francese. A settembre questa iniziativa proseguirà dando spazio anche al settore incoming”.