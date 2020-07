Fiavet: assemblea ordinaria il prossimo 21 luglio su Zoom

La Fiavet prepara l’assemblea ordinaria dei soci, che si svolgerà il prossimo 21 luglio alle 15 in seconda convocazione. In sede di assemblea, dopo le relazioni di presidente e revisore dei conti, verrà esaminato ed eventualmente approvato sia il bilancio consuntivo 2019, sia il bilancio preventivo 2020. Inoltre, verrà ratificato l’importo della quota associativa 2020. L’assemblea si svolgerà per via telematica attraverso la piattaforma Zoom. Il link per collegarsi verrà inviato i giorni precedenti l’assemblea.

Fiavet ricorda infine che in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e che non è ammessa la rappresentanza per delega.