Il Bonus Vacanze è valido anche se si prenota tramite agenzia di viaggi e tour operator.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in una serie di risposte ai quesiti più comuni sul nuovo strumento messo in campo dal Governo per risollevare le sorti del turismo tricolore.



Così come il bonus è utilizzabile attraverso le agenzie, è anche spendibile in tutte le strutture ricettive, non solo negli hotel. L’Agenzia ha infatti spiegato che “il bonus è utilizzabile presso un’impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come ad esempio resort, ostelli della gioventù, villaggi turistici, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow o villette per vacanze, bed&breakfast)”.



Servizi balneari

Altra novità introdotta dai chiarimenti delle Entrate, è la possibilità di utilizzare il bonus anche per il pagamento di servizi accessori.



"Il turista può utilizzare il bonus anche per pagare i servizi balneari (ombrelloni e sdraio, ad esempio), a patto che facciano parte di un pacchetto incluso nella fattura emessa da un unico fornitore, cioè dalla struttura scelta per trascorrere le vacanze” dice l’Agenzia.



Il bonus è utilizzabile e richiedibile fino al 31 dicembre prossimo ed è riservato a chi ha un Isee inferiore ai 40mila euro.