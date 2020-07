Tui riapre i punti vendita in Gran Bretagna

Tui riapre i punti vendita. Diciotto le filiali in Inghilterra che riapriranno oggi, seguite da altre otto in Galles e Scozia che alzeranno la saracinesca il prossimo giovedì 9 luglio.

Come sottolineato da Ttgmedia il distanziamento sociale verrà preservato grazie all’applicazione di una specifica segnaletica sul pavimento e il personale troverà posto dietro agli schermi. "Possiamo confermare che abbiamo aperto una selezione di agenzie Tui dal 6 luglio - conferma l’operatore in un messaggio al clienti -. I punti vendita sono allestiti per mantenere il distanziamento sociale, con segnaletica sul pavimento, meno scrivanie e schermi Perspex. Saremo in grado di assistere la clientela nella prenotazione di una vacanza perfetta e di rispondere a qualsiasi domanda inerente alle prenotazioni esistenti. Per ora, i nostri servizi di trasferimento di valuta non saranno disponibili e accetteremo solo pagamenti con carta di credito”.