Assicurazioni: Allianz lancia Globy Per l'Italia

Assistenza 24 ore su 24 dalla partenza al ritorno a casa: si chiama Globy Per l'Italia il nuovo prodotto firmato Allianz Global Assistance per t.o. e adv.

Sviluppato per rispondere alle nuove esigenze emerse con il Covid-19, Globy Per l'Italia riunisce in un'unica soluzione le garanzie di MyMobility, MyCare e MyTrip Cancellation: dall'assistenza stradale su qualunque mezzo, per conducente e passeggeri, per tutta la durata del viaggio, al videoconsulto medico, con invio di un medico o ambulanza in caso di necessità.



Le garanzie coprono non solo il Covid-19 ma qualunque pandemia: in caso di quarantena sarà possibile cancellare il viaggio oppure ottenere il rimborso dei servizi non goduti nel caso sia già iniziato. O. D.