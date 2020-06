di Oriana Davini

Hanno riaperto tutte le agenzie targate Frigerio Viaggi, ognuna con tempi e modalità diverse anche in base alla location. "Abbiamo dato a tutti le procedure da seguire e input sui prodotti certificati da usare per l'igienizzazione quotidiana - spiega Paola Frigerio (nella foto), leisure, marketing & network director dell'omonima rete -. I clienti stanno apprezzando molto il fatto che gli venga misurata la temperatura prima di entrare che tutto sia igienizzato: pos, seduta, scrivania, maniglie, lo considerano un gesto di attenzione".

Le richieste

La maggior parte dei clienti che si affaccia in adv, oltre a informazioni sull'uso dei voucher, chiede l'Italia: "Tantissima montagna e poi le località considerate Covid free, isole piccole come Pantelleria, Favignana o l'sola di Santo Stefano in Sardegna".



La flotta dei pullman Frigerio per ora viaggia con il 50% di riempimento massimo: "Abbiamo sanificato autobus e impianti di condizionamento e prima di salire misuriamo la temperatura a tutti".