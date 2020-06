"Si parla di 4 miliardi per il turismo, ma ad oggi non abbiamo ricevuto nulla. È stato previsto un fondo di 25 milioni per le agenzie e i t.o., ma queste non sono le condizioni per consentire alle imprese di sopravvivere".

È una vera e propria denuncia quella che il direttore nazionale di Fto, Gabrieli Milani, ha pronunciato in occasione del convegno Emergenza Turismo organizzato a Roma da Fratelli d'Italia.



"Il tax credit vacanze non è arrivato alle agenzie, ma è un paradosso - ha sostenuto Milani - che un professionista che vende l'Italia non possa beneficiare dell'opportunità di scontare un pacchetto di viaggi".



Due le priorità individuate, invece, dalla presidente Fiavet, Ivana Jelinic: "Chiediamo che il fondo da 25 milioni, per quanto limitato, sia dedicato a quelle agenzie con volumi di fatturato sotto i 5 milioni di euro". E poi, aggiunge, che "si dia un taglio a tutta quella burocrazia che strangola la vita delle imprese e rende inaccessibili i pochi fondi a disposizione".



E misure concrete sono anche quelle chieste dalla portavoce del comitato Maavi, Enrica Montanucci: "Abbiamo bisogno di una cassa integrazione di almeno 36 settimane, del prolungamento del credito d'imposta, di sgravi fiscali e di una coesione maggiore tra gli attori di questo settore e chi spinge i bottoni del potere".

