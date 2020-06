di Oriana Davini

Un piano strategico della durata di 18 mesi, per affrontare la più grande sfida che il mondo del turismo organizzato abbia mai dovuto affrontare: così Robintur Travel Group reagisce all'impatto devastante del Covid.

"Rischiamo di perdere il lavoro degli ultimi sei anni in pochi mesi - spiega Claudio Passuti, d.g. del network-, quindi ripartire col piede giusto è fondamentale: ecco perché non abbiamo fermato gli investimenti in tecnologia e digitale".



Le adv della rete diretta hanno rialzato la saracinesca il 25 maggio, sfruttando il nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti. "Dall'inizio di giugno abbiamo già incontrato 6mila clienti". Di pari passo le prenotazioni: "All'inizio di giugno erano solo il 5 per cento a pari settimana rispetto al 2019, ora siamo al 25 per cento. Sull'Italia però viaggiamo mediamente al 50 per cento, manca l'estero".



L'obiettivo è riuscire a portare a casa un'estate in ripresa, far ripartire il turismo più organizzato e della terza età tra settembre e ottobre, il lungo raggio in inverno e "tornare a regime nella primavera 2021".