Amazon ritorna alla carica con #VacanzeInItalia

Il mondo del turismo continua ad affascinare Amazon. Il gigante dell’ecommerce in maniera ormai ciclica tenta l’affondo sul turismo. E ora sfrutta l’impennata di interesse per l’Italia per sferrare un nuovo colpo.

Un totale di 20 itinerari, uno per Regione, realizzati in collaborazione con Lonely Planet: il colosso di Jeff Bezos si inserisce nel filone del turismo interno con #VacanzeInItalia, una serie di ‘tour’ suggeriti dal portale, insieme ai prodotti tipici da acquistare direttamente con un click.



I precedenti

Non è la prima volta in cui Amazon cerca di entrare nel mondo del turismo. Nel 2015 si era lanciato nell’avventura Destinations, chiusa dopo soli 5 mesi. E in tempi più recenti aveva testato la vendita di biglietti aerei, ma limitandosi al mercato indiano.



Il nuovo tentativo non è un vero e proprio ingresso nel mondo del turismo. Ma tradisce comunque il desiderio di Amazon di legarsi in qualche modo al settore dei viaggi, sfruttando anche l’interesse per le mete della Penisola di questa strana estate.