Conte lancia l’ipotesi di un taglio dell’Iva

Sarebbe una misura decisamente insolita. Ma anche la situazione economica è piuttosto particolare. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte tenta il colpo “alla tedesca” e annuncia l’ipotesi di un taglio all’Iva.

Poco più di un’idea, stando ai primi dettagli. Ma è proprio la strada che sta seguendo la Germania (che ha già però predisposto un progetto con tanto di cifre). E che a quanto pare potrebbe attirare anche Conte.



Le prime reazioni, anche dall’esecutivo, sono comunque molto caute. Secondo quanto riporta ilsole24ore.com sarebbero al vaglio diverse simulazioni su differenti aliquote, che arriverebbero anche un taglio di 10 punti. Il costo per l’economia varierebbe tra i 4 e 10 miliardi.



Gli assetti politici

La proposta avrebbe incassato l’appoggio della Lega, ma avrebbe anche diviso la maggioranza. Mentre i 5 Stelle si sono dimostrati favorevoli, la frangia Pd lo sarebbe molto meno. E lo stresso ministro dell’Economia si sarebbe mostrato molto prudente riguardo l’ipotesi.



Il piano di Angela Merkel per la Germania sarebbe comunque momentaneo: il taglio (dal 19% al 12%) sarebbe solo per sei mesi. Una sorta di ‘spinta’ all’Economia per rimettere in moto la macchina e dare slancio al sistema.



L’Europa, intanto, tramite il commissario all’Economia Paolo Gentiloni, avrebbe già precisato di volersi pronunciare solo di fronte a un piano preciso.