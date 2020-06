Vademecum per chi viaggia: Omio lancia ‘The Open Travel Index’

Porta la firma di Omio, la piattaforma di viaggi multimodale, The Open Travel Index, la nuova risorsa online che assiste i viaggiatori aiutandoli a capire in quali Paesi europei possono tornare a viaggiare e con quali norme.

The Open Travel Index dà accesso immediato a informazioni aggiornate mentre i viaggiatori attraversano frontiere, cambiano voli, autobus, treni e traghetti o si spostano all'interno di una stessa nazione, ma con standard diversi da regione a regione.



Informazioni su ogni Paese

Uno strumento utile per essere aggiornati su come i diversi Paesi hanno reagito alla pandemia e sulla velocità con cui le restrizioni sui viaggi vengono revocate. “L’intento - spiega Justin Wang, Director of Brand di Omio - è stato di creare uno strumento sapendo che ogni Paese sta procedendo con un ritmo diverso all’eliminazione delle restrizioni. La prima domanda di tutti è "Dove posso andare in sicurezza?". Con così tante informazioni in circolazione che vengono aggiornate in momenti diversi, ci auguriamo che questa risorsa aiuti i viaggiatori a sentirsi sicuri e tranquilli quando viaggiano".



Dove e come si può viaggiare

Tra le informazioni che i viaggiatori possono conoscere immediatamente quella su dove possono viaggiare in base al proprio Paese di origine, lo status generale del turismo all’interno di una particolare nazione e se è consentito l’accesso ai non residenti.



Lo strumento elenca inoltre le regole per viaggiare e le misure di sicurezza da rispettare quando ci si sposta all’interno di una nazione e aggiorna gli utenti sulle policy di viaggio e i termini per il rimborso dei diversi provider.



Una mappa interattiva

Inoltre la mappa interattiva e user-friendly di Omio mostra dove è possibile viaggiare in base al Paese di partenza, grazie a uno schema di facile utilizzo realizzato in stile ‘semaforo’, in cui alle varie destinazioni verrà attribuito un diverso colore che codificherà le destinazioni come chiuse - lockdown o spostamenti essenziali solo con certificazione -, parzialmente aperte - viaggi anche non essenziali con alcune restrizioni di sicurezza – e infine aperte, ossia senza restrizioni.



I servizi forniti

Omio farà leva sulla sua piattaforma di pianificazione dei viaggi, Rome2rio, esperta nel reperire, analizzare e sintetizzare i dati relativi ai trasporti in tutto il mondo.

Tutte le prenotazioni possono essere gestite tramite il login personale all'app, con un team di assistenza clienti sempre a disposizione.



“Omio – aggiunge Wang - supporta pagamenti contactless e fornisce biglietti elettronici; offre inoltre un’esperienza serena agli utenti - paragonabile a quello che ci si aspetterebbe da un sistema di prenotazione online di prima classe - che include funzioni come la prenotazioni dei posti e gli alert relativi al viaggio”.