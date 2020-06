Extra e Viaggi Italia new entry per Europ Assistance

Doppia new entry nelle proposte targate Europ Assistance. Per rispondere ale nuove richieste del mercato determinate dall’emergenza Covid, sono stati lanciati sul mercato i prodotti Extra e Viaggi Italia.

Nel primo caso viene esteso il perimetro di copertura di tutte le polizze di assistenza e rimborso spese mediche, garantendo l’erogazione di una serie di garanzie in caso di disagi causati da Covid-19. “In particolare – si legge in una nota -, il nuovo prodotto di Europ Assistance include: assistenza e rientro alla residenza in caso di situazione di crisi dovuta al Covid-19, rimborso dei maggiori costi sostenuti per un eventuale soggiorno forzato in caso di fermo sanitario nella destinazione prescelta o in quella di partenza, anticipo per spese di prima necessità, copertura delle spese mediche, oltre che un indennizzo in caso di ospedalizzazione dovuta a Covid-19 se contratto durante la vacanza o nei 15 giorni successivi al rientro”.

Per Viaggi Italia è stata studiata una soluzione composta da rimborso spese mediche e assistenza medica che include MyClinic. “A tutela degli spostamenti in auto – aggiunge la nota -, in previsione di forte crescita con un turismo di prossimità, sono inclusi anche il soccorso stradale, l’auto sostitutiva e il depannage, per poter ripartire subito in caso di fermo del proprio veicolo”.