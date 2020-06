Welcome Travel, app gratis per le agenzie

"Per supportare le agenzie del network anche nella fase di riapertura, fino a ottobre la nuova App verrà rilasciata gratuitamente a tutti i punti vendita che ne faranno richiesta". Questa la promessa di Massimo Segato, direttore rete indiretta di Welcome Travel. Che aggiunge: "Inoltre, abbiamo previsto una proroga della gratuità di altri 6 mesi per tutte le agenzie che entro il 31 ottobre registreranno almeno 500 downloads, ovvero 500 clienti che avranno scaricato la nostra App".

La nuova applicazione è personalizzata per ogni agenzia ed è integrata con le funzioni di WelGo!...(continua nella digital edition)