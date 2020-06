Contributi a fondo perduto, ecco come ottenerli

Si aprirà nel pomeriggio di lunedì 15 giugno, per chiudersi il 13 agosto, il canale per la presentazione solo in via telematica - attraverso Entratel o il portale ‘Fatture e corrispettivi’ -

delle domande al fondo perduto previste dal decreto Rilancio.

Il modello e le istruzioni dell’agenzia delle Entrate sono arrivate ieri sera e il fondo va da un minimo di 1000 euro per le persone fisiche a 2mila euro per le società.

Nel caso in cui, spiega ilsole24ore.com, il richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, l’istanza può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.



I requisiti per accedere al fondo

Per poter accedere al contributo i ricavi o compensi 2019 non devono essere superiori ai 5 milioni di euro e il fatturato del mese di aprile 2020 dev’essere inferiore ai due terzi rispetto a quello del mese di aprile 2019. Fanno eccezione coloro che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato) e gli operatori con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi prima dello stato di emergenza per il coronavirus.



Come si calcola il contributo

Per calcolare il contributo spettante occorre fare la differenza tra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019. Al risultato ottenuto si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi: 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro; 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro; 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.



In ogni caso il contributo non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.