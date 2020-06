Agenti di viaggi sardi: domani la manifestazione a Cagliari

Non tutto è perduto, anche se è più che mai necessaria un’accelerata da parte del Governo per sostenere il lavoro delle agenzie.

Gian Mario Pileri (nella foto), presidente di Fiavet Sardegna, si fa portavoce non solo delle agenzie Fiavet, ma di tutti i punti vendita del territorio, interessati da una crisi tanto profonda da rischiare di mettere in ginocchio definitivamente circa la metà delle 400 adv attive in Sardegna, “a meno che il Governo non intervenga con provvedimenti urgenti e mirati. La politica ci ha abbandonati – tuona Pileri -, per questo invitiamo tutti a scendere in campo domani, 10 giugno, alle 10 in piazza San Cosimo a Cagliari per manifestare insieme il nostro no alle misure insufficienti fino ad ora intraprese”.



Al grido di “solo promesse”, la manifestazione regionale delle agenzie di viaggi della Sardegna ha lo scopo di sensibilizzare Regione e Governo su una crisi che rischia di diventare irreversibile. “Solo il 20-30 per cento delle adv sarde opera nell’incoming e può sperare di raggranellare qualche risultato durante la prossima estate. Per tutti gli altri, attivi sull’outgoing, la situazione è drammatica”.



Grande scetticismo anche nei confronti del bonus vacanze, che “così com’è strutturato non verrà sicuramente utilizzato dalla maggior parte degli italiani”.