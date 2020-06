È partito ieri il processo per l’inoltro delle domande relative al bonus di 600 euro per aprile; questa volta il provvedimento riguarda i professionisti che non hanno percepito il bonus a marzo. Per presentare la domanda ci sarà tempo fino all’8 luglio. La domanda, come precisa ilsole24ore.com, via inoltrata alla cassa di previdenza cui si è iscritti che procederà poi all’erogazione in ordine cronologico.

La domanda deve essere accompagnata da un’autocertificazione in cui si dichiara di essere in possesso dei requisiti necessaria.



Per chi ha ricevuto i 600 euro, invece, la procedura non è necessaria in quanto il bonus sarà erogato automaticamente.



Ancora da precisare, invece, la procedura per il bonus di maggio, per il quale si attende un nuovo provvedimento.