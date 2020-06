“La situazione attuale è al limite dell’allucinante”. Franco Gattinoni, dopo la manifestazione di piazza a Roma non risparmia critiche anche al Governo. “Le agenzie hanno ragione a manifestare, sono disperate. Abbiamo l’economia ferma in Italia e il turismo organizzato è in ginocchio”, ha rimarcato il presidente del gruppo turistico milanese in un’intervista con TTG Italia.

Per Gattinoni servono interventi immediati senza tanti tavoli di lavoro perché la situazione rischia di essere sempre più difficile. “Se vogliamo dire la verità anche il voucher non serve praticamente a nulla, con quelle condizioni che presenta. Era meglio pochi e maledetti soldi subito che fare promesse a vuoto e un voucher inutile”.



Intanto qualche spiraglio di positività si affaccia in agenzia con le vendite estive del mare Italia che sembrano attirare la domanda. Ma rischia di essere troppo tardi. r.v.