Easy Market con Nobis Assicurazioni per la polizza Hotel Sicuro

Arriva dalla partnership con Nobis Assicurazioni la polizza gratuita Hotel Sicuro disponibile per i clienti di Easy Market prevista per tutte le prenotazioni effettuate nella sezione Hotel della piattaforma Revolution.

“La polizza – si legge in una nota -, valida in tutto il mondo per i residenti in Italia, prevede, infatti, una serie di garanzie pensate appositamente per la tutela dei clienti che prenoteranno un soggiorno in Hotel per qualsiasi data check-in. Un’assicurazione ‘Hotel Sicuro’ (compresa), e una ‘All Risk’.



Anche sui motori di ricerca voli, sarà possibile selezionare una nuova assicurazione ‘Covid’, identificabile in fase di prenotazione grazie all’apposita icona verde con scritta ‘Covid-19’.