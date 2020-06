Veratour lancia la polizza Vera Extra

Dopo l'Italia, Veratour annuncia la riapertura anche all'estero, con una serie di proposte sul corto e medio raggio a partire da luglio. E annuncia una nuova polizza, Vera Extra.

L'assicurazione è stata realizzata con Europ Assistance Italia: la copertura inizia dal momento della prenotazione e prosegue per tutta la durata del soggiorno, anche in caso di quarantena, prevedendo un indennizzo in caso di ricovero per Covid-19.



Le iniziative, spiega il direttore commerciale, Massimo Broccoli, "sono espressione tangibile di positività e propositività, necessarie per infondere nei clienti fiducia nel tornare a viaggiare".



Le aperture

Dalla Spagna alla Grecia, fino al Nord Africa, con il ritorno in programmazione di Sharm El Sheikh, Marsa Alam e Marsa Matrouh: queste alcune delle principali aree interessate dalle riaperture.



Tutti i villaggi saranno raggiungibili con voli speciali dai principali aeroporti italiani e senza adeguamenti carburante per le partenze di luglio e agosto. O. D.