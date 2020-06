Il leader della Lega Matteo Salvini e il senatore ed ex ministro del Turismo Gian Marco Centinaio si schierano a favore delle agenzie di viaggi che oggi sono scese in piazza a Roma per protestare contro le azioni del Governo per il comparto, a loro dire non sufficienti per poter sopravvivere.

“Sono state completamente dimenticate e lasciate senza aiuti concreti e senza regole chiare - dicono i due politici -. La Lega è al loro fianco nella protesta contro il Governo”.



Dal canto suo il partito ha già proposto un decalogo per risollevare il settore, con una serie di iniziative da attuare “come un fondo straordinario da un miliardo (rispetto ai 25 milioni previsti attualmente), il taglio dell’Imu e dell’Iva per la vendita dei pacchetti turistici, il posticipo dei versamenti sugli immobili usati per la locazione stagionale”. E poi ancora l’estensione della sospensione dei mutui, l’estensione della cassa integrazione e il taglio della burocrazia, oltre al bonus vacanza.