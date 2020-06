Welcome Travel con Portale Sardegna: gli agenti incoming diventano ‘local expert’

Welcome Travel sceglie Portale Sardegna per rilanciare Welcome to Italy. Per supportare le agenzie specializzate nell’incoming, il network ha deciso di rinnovare il progetto nato due anni fa sotto la guida di Gennaro Villani, responsabile operativo Welcome Travel Sud, avvalendosi dell'esperienza della società sarda.

Attraverso la partership, Welcome Travel intende replicare su scala nazionale il progetto dei Sardinian Local Expert e creare un nuovo canale di business per le agenzie del Network che già si occupano di incoming, consentendo loro di distribuire il prodotto in logica aggregata con una piattaforma innovativa in grado di raggiungere nuovi mercati e nuovi segmenti di clientela e, contestualmente, permettere a tutte le adv Welcome Travel di avere accesso ai prodotti e ai servizi forniti dai colleghi specializzati nell’incoming da proporre ai loro clienti con un pricing dedicato.



“Abbiamo trovato nel modello di Incoming di Portale Sardegna una valida risposta alle nostre attese: semplicità nella modalità di caricamento ed efficace distribuzione del prodotto, ma soprattutto la comune convinzione che un approccio ‘glocal’ del mercato incoming, garantito dal radicamento nel territorio delle agenzie Welcome Travel e dalla nuova figura del Local Expert, sia la chiave di successo per la promozione del territorio italiano. Welcome to Italy offrirà ai clienti l’opportunità di accedere a una proposta di viaggio particolare, caratterizzata da contenuti autentici che faranno scoprire le tante bellezze offerte da un tour in Italia”, spiega Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel.



Il progetto

Il progetto di Portale Sardegna prevede l’apertura di 30 Incoming Point in tutta l’isola presidiati dai Sardinian Local Expert, imprenditori impegnati nello sviluppo del territorio. Queste figure, oltre a occuparsi di extra alberghiero, alimentano il cosiddetto Magazzino Digitale di Materie Prime Turistiche, un vero e proprio raccoglitore di attrattori, esperienze ed eventi, disponibili in tempo reale, proposti da chi il territorio lo conosce per davvero.



Gli agenti diventano Local Expert

Gli agenti Welcome Travel avranno perciò la possibilità di diventare dei Local Expert, protagonisti del rilancio turistico del proprio territorio, affiancando la sua attività tradizionale con un progetto innovativo e ambizioso.



“Siamo ben felici di replicare il nostro modello in tutta Italia grazie alla lungimiranza che il management di Welcome Travel ha dimostrato di avere – dichiara Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna -. Il modello su cui si fonda la nostra azione è un processo Bottom Up che parte dai territori, che intende far emergere gli attrattori latenti del nostro Paese e creare una nuova figura, l’Italian Local Expert, strategica del nostro modello”.



La piattaforma di Portale Sardegna è stata inoltre customizzata Welcome Travel, integrando il sistema di prenotazione al motore di ricerca WELGo!. Ciò consentirà di mettere a disposizione della rete di agenzie Welcome Travel, a completamento dell’intero prodotto Italia già offerto, anche l’offerta di Portale Sardegna e di Alpitour Incoming in modo da consentire l’accesso, in esclusiva, a una gamma di servizi sempre più vasta e differenziata.



La mission

La mission del progetto Welcome to Italy è quella di valorizzare le caratteristiche distintive offerte da ciascun territorio grazie alla conoscenza e all’esperienza dell’agenzia di viaggi che opera in quell’area per rendere l’esperienza di una vacanza in Italia unica. I prodotti disponibili saranno strutture extra alberghiere, escursioni, esperienze, trasferimenti e servizi peculiari di ciascuna zona.