Gattinoni MdV lancia ‘Riparti senza pensieri’ per aiutare le agenzie e rilanciare i viaggi

Sostenere concretamente le agenzie e infondere fiducia nei viaggiatori. Questi gli obiettivi della nuova campagna di Gattinoni Mondo Di Vacanze ‘Riparti senza Pensieri’.

La campagna, che va ad affiancarsi all’iniziativa ‘Sempre con voi’, prevede, spiega l’azienda, “condizioni commerciali straordinarie, che da un lato favoriscono la liquidità delle agenzie e dall’altro desiderano suscitare interesse e promuovere la fiducia nei viaggiatori”.



Tre azioni

La campagna prevede tre operazioni. La prima azione consiste nel non richiedere alle agenzie il versamento dell’acconto per tutte le prenotazioni nuove ed in essere con partenza dal 1° luglio in avanti.



Sulle programmazioni Travel Experience e Selected non saranno richiesti acconti ma solo il saldo, 15 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni online effettuate in Dpack, sono necessariamente applicate a ciascun servizio le rispettive regole tariffarie prima di procedere all’acquisto.



Cancellazioni

La seconda azione riguarda le cancellazioni. Per le prenotazioni della programmazione da catalogo Mare Italia confermate entro il 30 giugno, la cancellazione è gratuita fino a 7 giorni prima della partenza (14 giorni nel caso di agosto).



Per le prenotazioni di hotel e appartamenti online, effettuabile tramite Dpack, è disponibile un nuovo filtro che consente alle agenzie di visualizzare le sole sistemazioni acquistabili a tariffa rimborsabile.



Rimborsi

La terza azione della campagna riguarda i rimborsi. Per tutte le nuove prenotazioni di combinazioni di cui Gattinoni Travel Network è organizzatore, qualora subentrassero casi di forza maggiore, riconducibili all’impossibilità di raggiungere la destinazione (chiusura aeroporti, cancellazione o mancanza di servizi trasporto, chiusura delle frontiere nei confronti di cittadini italiani o di altra nazionalità), le agenzie del network potranno sottoporre due soluzioni ai loro clienti. La prima è la proposta di un'altra destinazione, di altra struttura alberghiera e/o di altra data di partenza sia per i prodotti di programmazione diretta sia per quelli relativi a pacchetti e soggiorni di tour operator (non applicabile ai pacchetti web Dpack non essendo modificabili).



Una seconda soluzione, qualora le alternative di viaggio proposte non trovassero il gradimento da parte del cliente, è la possibilità di dare il rimborso delle somme eventualmente già versate senza trattenere alcuna penale e senza emissione di voucher su tutto quanto firmato da Gattinoni (salvo che per le diverse policy e i singoli fornitori nel caso di rimborsi di pacchetti/soggiorni organizzati da tour operator terzi).