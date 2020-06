Le agenzie della Campania chiedono a De Luca aiuti per il turismo

Una missiva per attirare l’attenzione sulla distribuzione turistica, inviata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in rappresentanza di 500 agenzie di viaggi. I dettaglianti dell’area si uniscono per far sentire la propria voce e sottolineare la situazione drammatica del comparto.

Tra le richieste, come si legge nella nota, “misure di aiuto alle agenzie di viaggio nella forma di contributo a fondo perduto da calcolarsi sulla differenza di calo di fatturato periodo gennaio-maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019”; “misure per il mantenimento del livello occupazionale nel settore turistico ed in particolare delle agenzie di viaggio con contributo del 50% degli emolumenti lordi, erogati direttamente al dipendente direttamente in busta paga, per un periodo di 6 mesi”; ”esenzione dal pagamento dei tributi locali per tutto il 2020 a favore delle agenzie di viaggi”; “revisione del regolamento Regionale in materia di Turismo per permettere alle agenzie di viaggi di poter svolgere un'ulteriore attività commerciale nello stesso locale adibito ad agenzia di viaggio”.



La nota porta le firme di Achille Lauro (Agenzia per Amica), Cesare Foa (Advunite / Aidit Campania / Fancy Tour), Gianluca Albano (I Viaggi Solari del Vesuvio), Giuseppe Ambrosino (I Viaggi di Aladino / Via Con Noi), Mario Cozzi (Venezuelana Tours / Volavia Tour Operator), Michele Guardascione (Lastminutestore / Team Valore), Salvatore Cerbone (Puerto Svago / 3.0 Travel Net) e Saverio Panico (Saroby Viaggi e Village).