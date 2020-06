Agenti di viaggi in piazza a Roma giovedì 4 giugno

Si preparano a scendere nuovamente in piazza gli agenti di viaggi e con l’apertura agli spostamenti tra regioni questa volta l’appuntamento sarà di carattere nazionale e a Roma.

La manifestazione è prevista per giovedì 4 giugno alle 10,30 quando la comunità degli adv si darà appuntamento in piazza del Popolo per chiedere aiuti concreti per traghettare le aziende a superare un’emergenza mai vista prima nel comparto.



Si tratterà di una manifestazione trasversale alle varie associazioni di categoria che, nelle intenzioni degli organizzatori, punta a dare una voce in più alle esigenze del comparto, pur continuando a livello istituzionale.