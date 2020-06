Comincia la ‘fase due’ per tutte le agenzie di viaggi Robintur e Viaggi Coop, che stanno riprendendo l’attività su appuntamento, in videochiamata o in chat su whatsapp. Una ripartenza innovativa, che ha fatto tesoro delle esperienze di questi mesi per proporre anche la modalità online, che consente di incontrare i viaggiatori a distanza per progettare vacanze su misura.

Appuntamenti online

Una formula che ha subito riscosso successo, visto che nei primi due giorni di apertura sono già 900 gli appuntamenti programmati. Buona parte delle agenzie sono già inserite nel sistema di gestione appuntamenti online. Per le altre l’appuntamento si può richiedere direttamente via mail o telefono.

Da giugno poi gli agenti di viaggio di 57 agenzie della rete diretta saranno disponibili anche a distanza in videochiamata. Inoltre, è in partenza la sperimentazione di WhatsApp Business su un primo gruppo di agenzie, per poi estendere anche questo servizio al resto del network di proprietà.



300 adv al lavoro

In totale, sono circa 300 le agenzie Robintur e Viaggi Coop che stanno riaprendo in tutta Italia, con un rigoroso protocollo di sicurezza anticontagio. “Abbiamo selezionato un numero ristretto di strutture che conosciamo bene e con standard gestionali di livello adeguato, che garantiscono il rispetto delle misure di sicurezza anticontagio – sottolinea il direttore generale di Robintur Travel Group, Claudio Passuti - come il distanziamento fisico, ambienti sanificati, assistenza medica. Come sempre, però, vogliamo assicurare ai consumatori, e in particolare ai soci Coop, proposte di qualità a tariffe convenienti”.

Quest’estate sarà l’Italia la destinazione principale delle vacanze, sostenuta anche dal tax credit vacanze. Le agenzie Robintur e Viaggi Coop propongono una selezione di villaggi, residence e hotel sulle più belle spiagge di tutto lo Stivale, in località di montagna, laghi, vallate e borghi.



Punto di riferimento

“Nel nuovo turismo post-pandemia – aggiunge il presidente, Stefano Dall’Ara – siamo convinti che il ruolo delle agenzie di viaggi sarà particolarmente importante, sia per offrire un servizio professionale ai clienti, sia per supportare con la distribuzione il tessuto delle imprese del turismo sane e qualificate. In questa fase difficile, che si protrarrà per mesi, le competenze e le garanzie offerte da un Gruppo come il nostro saranno un punto di riferimento per riprendere a viaggiare in serenità”.