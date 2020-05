Viagger con Indeed a caccia di agenti che vogliono innovare

Viagger fa squadra con Indeed per trovare agenti che abbiano voglia di trasformarsi e innovare il settore della distribuzione. Le due aziende hanno infatti siglato una partnership per “individuare sul mercato nazionale le risorse che, forti delle proprie competenze maturate nella vendite di viaggi e vacanze in agenzia di viaggi ora, sentono l’esigenza di rinnovarsi”.

Il progetto vuole essere un modo di reagire al duro colpo inflitto dalla pandemia al comparto agenziale. “Se c’è un settore fortemente colpito dalla pandemia del Covid19 questo è il turismo e, in particolare, il settore della distribuzione tradizionale – spiega il general manager di Viagger, Glauco Auteri - Bisogna prenderne atto. Bisogna reagire subito e creare il nuovo futuro”.



“Il cambiamento è sempre difficile ma, ora è la realtà dei fatti che lo richiede. Non bisogna cambiare mestiere, bisogna cambiare il modo di farlo, è urgente ed importante, per farsi trovare pronti quando, ragionevolmente a settembre/ottobre la domanda di viaggi e vacanze riprenderà in modo più fluido e consistente” aggiunge il ceo Augusto Odone.



Il programma

Insieme a Ideed Viagger attuerà un percorso di selezione strutturato che prevede, tra le altre cose, un primo questionario per la misurazione delle soft & hard skills dei candidati e, a seguire, colloquio alla presenza di uno psicologo. “Vogliamo costruire un team di eccellenze che si guadagni la massima fiducia dei clienti Viagger”.