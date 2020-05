Accompagnare i nuovi clienti nelle agenzie di viaggi del network Gattinoni Mondo di Vacanze: è partita il 20 maggio la nuova campagna ‘Sempre con Voi’, che vuole sostenere i punti vendita in questo momento particolarmente complesso. L’iniziativa comprende sia un’azione capillare sui social network sia una newsletter dedicata ai contatti di Gattinoni Mondo di Vacanze.

Per la campagna è stata preparata una landing page su cui sarà possibile compilare un format in cui indicare i propri dati e 3 possibili date con 3 fasce orarie per essere contattate.



“In base all’indirizzo fornito - spiega la nota -, l’utente riceverà i nominativi delle 10 agenzie a lui più vicine nell’arco di 40 km. La persona sceglierà quale selezionare (una sola) e Gattinoni avviserà l’agenzia, che poi gestirà direttamente l’appuntamento”.



La campagna proseguirà fino alla metà di giugno anche con post sponsorizzati su Facebook e Instagram.



Vicini alle agenzie

“Vogliamo essere più che mai uniti, sostenere il ruolo professionale degli agenti di viaggio e la filiera del turismo - commenta il direttore reti agenzie network Antonella Ferrari (nella foto) -. Il nostro team interno contatterà le agenzie selezionate dai fruitori della nuova campagna, auspicando che ogni richiesta di informazioni possa trasformarsi in prenotazione. Sosteniamo le nostre agenzie, lo vogliamo fare soprattutto in questo momento per far percepire che essere parte di un network è una grande risorsa. Siamo molto soddisfatti della campagna, perché a una settimana dal suo lancio, molte sono state le visualizzazioni e i click”.



Nella pausa forzata delle scorse settimane, inoltre, il network ha organizzato una serie di webinar, sia con formazione specifica sul prodotto sia con informazioni utili sull’operatività delle attività.