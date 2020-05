Caboverdetime, un voucher super flessibile per aiutare le agenzie

di Adriano Lovera

Caboverdetime va incontro agli agenti e offre il voucher super-flessibile. “Il buono alternativo al rimborso è un tema spinoso, così lo abbiamo ampliato ben oltre l'obbligo di legge” ha detto il direttore commerciale, Pietro Dusi.

La società ha esteso la validità del coupon, per partenze fino al 31 dicembre 2021, invece dei canonici 12 mesi. Inoltre, la cifra può essere frazionata, per essere spesa eventualmente su più pratiche, e la società ha introdotto un'opzione particolare per chi non fosse più interessato ad acquistare un viaggio, ossia la “cessione del credito” all'agenzia stessa. In questo caso il cliente cede il credito, l'agente si impegna a incassarlo o rivenderlo, e rimborsare l'utente una volta ottenuto l'importo.