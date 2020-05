Estate 2020: chi andrà in vacanza e come

Quest’anno oltre 24 milioni di italiani non andranno in vacanza. Il dato, triplicato rispetto al 2018, emerge da un’indagine elaborata da Facile.it. Si tratta di un italiano su due, il 55,2%.

Spaventa il Covid-19. Oltre 6,9 milioni hanno esplicitamente dichiarato che non si sposteranno per paura di essere contagiati (il 37,6% di questi risiede al Sud e nelle Isole).



Ma pesa anche la situazione economica generata dall’esplosione della pandemia e dal lockdown. Secondo l’indagine, il 43,7%, quasi 10,6 milioni di connazionali, ha dichiarato di non potersi permettere una vacanza. La percentuale sale al 51,3% nelle famiglie composte da tre persone.



A casa

Nel 42,3% dei casi (10,2 milioni di italiani) si rimarrà a casa propria perché scoraggiati dalle nuove regole imposte con i Dpcm; il valore cresce al 46,5% tra i rispondenti che abitano al Sud e nelle Isole.



Inoltre quasi 1,5 milioni di italiani (6,1%) quest’anno rimarrà a casa perché, a causa delle ferie forzate durante il lockdown, non hanno più giornate per le vacanze.



Dove si andrà?

Chi partirà rimarrà nella Penisola. Resterà entro i confini nazionali il 90,2%: il 51,3% si recherà in una regione diversa rispetto a quella in cui risiede, mentre il 38,9% non cambierà regione.



I mezzi

Per gli spostamenti il 78,3% degli intervistati, pari a oltre 15,3 milioni di individui, utilizzerà l’automobile di proprietà. Oltre 600.000 italiani (3,1%) noleggeranno un’auto e 520.000 utilizzeranno un camper o una roulotte.



Solo il 12,4% degli intervistati, pari a 2,4 milioni di persone, userà l’aereo, mentre l’11,1% (2,2 milioni) si sposterà in treno.