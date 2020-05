Le agenzie sono aperte, ma cosa vendere ai clienti? Nonostante il periodo complesso, una possibile risposta arriva dal turismo all’aria aperta. Una modalità di vacanza che si può prestare con le varie esigenze di questa insolita estate, dal distanziamento sociale ai viaggi di prossimità. Tra campeggi, sport, attività all’aperto e glamping, questo segmento è in grado di mettere a disposizione un’offerta variegata adatta ai target più disparati, dalle famiglie al lusso passando per le coppie e gli individuali.

Per esplorare le opportunità di questa tipologia di viaggi anche per il turismo organizzato e per le agenzie di viaggi in particolare, TTG Italia ha deciso di dedicargli un intero TTG Focus, con numerosi approfondimenti che parleranno dell’offerta messa in campo dai tour operator e delle possibilità di business per i dettaglianti.



