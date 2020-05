Welcome Travel, una ‘vetrina online’ per lavorare ai tempi del Covid-19

Un “vetrina online” per rispondere alle nuove esigenze dei clienti in tempi di covid-19 e regolare gli ingressi in agenzia. Questo il servizio che Welcome Travel garantirà ai suoi punti vendita, grazie all’intesa appena siglata con iorestoacasa.delivery.

“Con questa nuova partnership – spiega Massimo Segato, direttore Rete Indiretta del network -, intendiamo aiutare le nostre adv ad approcciare le vendite con modalità innovative che tengano conto delle nuove prevedibili esigenze dei clienti. iorestoacasa.delivery consentirà alle agenzie Welcome Travel di promuoversi anche attraverso quel canale digitale che tanto abbiamo sfruttato negli ultimi mesi di lockdown”.



Una vetrina virtuale

In questa fase di convivenza con il virus, le agenzie dovranno necessariamente adottare provvedimenti per regolare gli accessi in negozio. In questo contesto, la partnership consentirà alle agenzie del network di avere un ulteriore canale di ingaggio dei clienti, offrendo una vera e propria vetrina virtuale.



I clienti potranno infatti ricercare un punto vendita su iorestoacasa.delivery, grazie a un filtro per Cap o per categoria merceologica. Successivamente, potranno contattare il negozio telefonicamente o via WhatsApp e, con un click, condividerne le informazioni tramite i canali social o via smartphone.