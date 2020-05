Gattinoni riapre le agenzie viaggi: “Ecco i filoni da esplorare”

di Adriano Lovera

Da oggi Gattinoni riapre le sue agenzie. “Per ora, c'è poco da vendere. Ma vogliamo far vedere che ci siamo e riattivare il contatto con il pubblico” ha detto il presidente, Franco Gattinoni (nella foto), nel corso di un evento on line.

“L'anno sarà grigio per tutto il settore, noi chiuderemo almeno con il 70% di volumi in meno. Oggi produciamo zero e sarà così ancora per mesi, specialmente se l'Europa non seguirà regole comuni sulle riaperture dei confini”.



Per il futuro, però, rimane l'ottimismo. “Ci sono almeno due filoni che vedo molto promettenti” ha aggiunto Gattinoni. “Il primo è quello degli eventi, che per il gruppo rappresenta una fetta importante del business. Ed è tutto da esplorare il segmento che mescola business e leisure, che potrebbe prendere la forma di inserire viaggi o comunque altri prodotti di intrattenimento all'interno dei piani di welfare dei partner aziendali”.