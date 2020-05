“Questa crisi farà selezione”. Gianluigi Cerlini, torinese e titolare di Magia Sas, prevede che il settore subirà l’ennesima rivoluzione (o selezione), come dice attraverso le pagine di Torino de La Repubblica.

Magia in città vuole dire Viaggi Chiara, Savana Viaggi e Crocetta Viaggi. Tre insegne molto note che in questi giorni provano a rialzare la serranda con un mercato quasi immobile che attende la riapertura di alberghi e frontiere. “Mettendo insieme quanto realizzato nel 2019 e nel 2020 si arriverà alla somma totale del 2019. Questa sarà un’estate sottotono, perché i budget di spesa delle persone saranno limitati”.



Il momento di reagire

Ma Cerlini in ogni caso non si scoraggia e aggiunge che le sue agenzie “cercheranno di reagire con forza e organizzazione”. Primi giorni di riapertura tanti pensieri in attesa che il mercato si rimetta in marcia. Per ora solo una grande incertezza.