Arriva ‘Move the Bag’, servizio di deposito e spostamento bagagli in città

Si chiama ‘Move The Bag’ un nuovo servizio che sta per partire da Bologna per coinvolgere circa 40 altre città italiane e che si propone come un servizio aggiuntivo da dedicare ai propri clienti.

L’idea alla base è quella di creare un servizio di deposito bagagli che permetta anche, però, la consegna all’interno della stessa città in un luogo diverso da dove i bagagli sono stati lasciati.



In sostanza, le attività sul territorio che dispongono di uno spazio possono entrare in una rete di ‘deposito bagagli temporaneo’, mentre dei bike messenger si occuperanno di movimentare i bagagli da una parte all’altra delle città sulla base delle richieste dei clienti.



Il servizio è dedicato a hotel, gestori di B&B, affittacamere o case vacanze, nonché a tour operator locali, guide turistiche e agenzie di viaggi che avranno un servizio aggiuntivo da offrire.



Ai clienti consentirà autonomia nella prenotazione, trasferimento e deposito del bagaglio in un unico servizio, custodia del bagaglio in luogo sorvegliato e sicuro, ritiro e consegna anche in aree non normalmente accessibili.



Il servizio partirà a fine luglio da Bologna, ampliando nei 15 giorni successivi l'area di operatività a tutte le città nelle quali sono già stati individuati bike messenger professionisti.