Gattinoni lancia la campagna social per il Mice ‘Here We Are’

La divisione Mice del Gruppo Gattinoni scende in campo con una nuova campagna digital, ‘Here We Are’, per sottolineare come anche in questa fase ci sia spazio per le idee e contenuti alternativi.



La situazione attuale potrebbe infatti trasformarsi in opportunità e in questo senso Gattinoni vuole sostenere le aziende con nuove tecnologie, nuove idee e nuovi contenuti, per dar vita a eventi coinvolgenti.

‘Here We Are’ è il titolo della campagna che si sviluppa per tre settimane sui social invitando le aziende a non fermare il flusso della comunicazione, della programmazione e della ricerca di nuove idee per eventi, convention e viaggi.



Nel frattempo, al suo interno, l’azienda ha organizzato una serie di incontri formativi. Fra gli altri temi affrontati, si è parlato di ‘Come cambia l’intrattenimento, dal live all’online’; ‘Come reinventare la comunicazione’; ‘Nuove tecnologie nel mondo degli eventi’, ‘Digital e Social’.

Isabella Vallini (nella foto) coo di Gattinoni & Co., ha confermato: ”L’improvvisa emergenza che si è venuta a creare ha evidenziato l’importanza di saper reagire subito, azzerando alcuni schemi e cercando soluzioni nuove ed efficaci. Se il concetto è valido trasversalmente, nel mondo degli eventi lo è ancora di più: il ‘new normal’ sarà tecnologico, ma soprattutto creativo, per tenere vive le emozioni e far vivere momenti sempre unici e memorabili. E poi, il passo dall’online al mix con il live sarà un naturale e affascinante follow up. Noi siamo pronti e per questo diciamo ai nostri clienti Here We Are”.