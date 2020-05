Formazione sull'Italia: i webinar del Quality Group

Una serie di webinar per fare formazione su Meraviglie Italiane: il Quality Group passa all'azione e sbarca in adv con una nuova linea di prodotto e un ciclo di incontri virtuali dedicati al trade.

Il 18, 20 e 22 maggio gli agenti potranno infatti partecipare, previa iscrizione sul sito del t.o., a una serie di webinar ad hoc per approfondire gli itinerari e le modalità di fruizione dei 12 circuiti di Meraviglie Italiane, la scommessa del Quality per l'estate 2020.



"Diamo continuità alla nostra programmazione sul mercato italiano con questo prodotto che è in linea con la nostra esperienza e formazione - spiega Vincenzo Emprin, responsabile Italyscape -. Auspichiamo inoltre che Meraviglie Italiane possa essere il preludio di altri importanti progetti collaterali". O. D.