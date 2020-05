Per quanto difficile, si potrebbe provare a non pensare alla fase 2. E nemmeno alle successive. Ma a quando tutto questo sarà finito. Come per tutti i settori, anche per il turismo cambieranno un po’ di cose. Ma non è detto che tutto si modifichi necessariamente in peggio.



I prezzi, l’ecommerce, il bisogno di sicurezza: la nuova puntata del podcast Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) prova a immaginare quale potrebbe essere l’eredità di questi mesi sul mercato del futuro.