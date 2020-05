Ami Assistance, un servizio di teleassistenza per le aziende del turismo durante la ‘fase 2’

Monitoraggio attivo per il Covid-19, controllo dei parametri vitali come temperatura e saturimetria con sistema di alert, kit di device come termoscanner, braccialetti distanziali, saturimetri. Sono questi alcuni dei servizi del nuovo servizio di teleassistenza medica ‘Doc24 Back on track’ lanciato da Ami Assistance per aiutare operatori del turismo a tutelare i dipendenti e i collaboratori durante la fase 2.

“Il nuovo pacchetto del servizio Doc24 - si legge nella nota - permette, attraverso una pratica applicazione mobile per smartphone e tablet, di ricevere una consulenza da parte di un medico della Centrale Operativa di Ami Assistance, via telefono o in video chiamata, ma anche di contattare uno specialista e mantenere monitorati i propri parametri viali, come la temperatura e la saturimetria”.