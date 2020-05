Centoventi punti vendita pronti a partire dal 18 maggio. Ma senza nulla da vendere. Ezio Birondi (nella foto), presidente di Last Minute Tour, si appresta a mettere in moto la sua squadra di adv ma “si tratta di un’apertura simbolica, per dare un segnale. Le nostre agenzie sono pronte a rialzare la serranda ma non sanno cosa vendere. Non abbiamo niente sui nostri scaffali a differenza di altri esercizi commerciali. Non sappiamo se e quando sarà possibile muoversi con l’aereo per esempio. Siamo stati abbandonati nell’incertezza”.

Uno scenario devastante e qualcuno del gruppo potrebbe non farcela: “So bene che non tutti saranno in grado di resistere senza aiuti. Cosa possiamo offrire ai clienti da lunedì prossimo? Niente. Ecco perché si tratta di un’apertura di speranza, niente di più”. (r.v.)