Ecco i criteri che decideranno le vacanze estive

La possibilità di viaggiare in Italia, ovvero di spostarsi tra Regioni, è legata a una serie di indicatori che decideranno l’allentamento delle misure attuali. Per conoscere, almeno in parte, cosa sarà delle vacanze estive bisognerà attendere almeno il 15 maggio, ovvero la data in cui ci sarà il primo monitoraggio della situazione. Se i dati saranno positivi, dal primo giugno potrebbe essere possibili anche gli spostamenti tra Regioni.

Come riporta corriere.it, le scelte (che potranno anche riguardare le singole Regioni) sono legate a tre elementi: la trasmissione del virus è solo uno di questi e un basso livello di contagi non sarà sufficiente ad allentare le maglie. La valutazione sarà fatta infatti anche sulla capacità di monitoraggio e su quella di accertamento diagnostico.