TrustForce e Ggf Group lanciano il progetto Trade d'Union

Si chiama Trade d’Union il nuovo modello distributivo ideato da TrustForce on collaborazione con Ggf Group come partner tecnico. Un progetto con il quale si guarda a hotel, ville e appartamenti per aiutarli ad aumentare le vendite tramite agenzie di viaggi.



Per questo nuovo modello, la società guidata da Gian Paolo Vairo si affida al gruppo di Guido Guidi, attivo da sempre nel comparto turistico dell’intermediazione e che vanta la certificazione qualità per la promo-commercializzazione dei prodotti turistici.

“Grazie e questa alleanza, – dichiara Gian Paolo Vairo (nella foto), founder & ceo di TrustForce – la nostra capacità di arrivare su tutto il trade italiano ha una sensibile impennata”. Come primo passo i clienti di Trade d’Union riceveranno profilazione delle agenzie in target, pianificazione di visite in agenzia e chiamate da remoto, comunicazione trade, webinar formativi.



“Ggf Group collabora da anni con il mondo delle ggenzie, specialmente attraverso il servizio di remote accounting – afferma Guido Guidi, presidente di Ggf Group -. Crediamo fortemente nell’importanza del loro ruolo, ancor più in questo periodo”.