Adv Unite, una manifestazione per chiedere aiuti immediati

“A distanza di due mesi alcun provvedimento è stato preso dal Governo e dalla nostra Regione per la sopravvivenza delle agenzie di viaggi e dei tour operator”. Con queste parole Adv Unite chiama a raccolta la distribuzione. “Visto che le nostre richieste non sono state prese in considerazione, è quanto mai opportuna una manifestazione di tutta la filiera”, scrive l’associazione in una nota.

L’agitazione dovrebbe svolgersi “il 18 maggio alle 10 presso gli Ufficio della Regione Campania a Santa Lucia, oppure presso la Prefettura a Piazza del Plebiscito”.



Le richieste

Le agenzie chiedono misure urgenti a sostegno del comparto, ma anche protocolli chiari per la riapertura. “Al momento – scrivono le Adv Unite - ci viene suggerito di fare una sanificazione dalle poche ditte certificate, ma non abbiamo ancora i protocolli per la nostra attività”.



A rischio ci sono oltre mille imprese e diversi posti di lavoro. “Si tratta di 1200 imprese solo in Campania, che mediamente occupano almeno 3/5 persone, con tour operator che offrono lavoro ad almeno 25 persone. Molte di queste persone sono over 40 e difficilmente troveranno un'altra occupazione in caso di licenziamento”.



“Le agenzie di viaggi rappresentano il comparto essenziale - ribadiscono le agenzie -. Per ogni 100 euro spesi in agenzia dai turisti altri 80 euro vengono spesi in altri settori per lo shopping, il divertimento e l'intrattenimento”.