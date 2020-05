di Oriana Davini













È tutto pronto per alzare la serranda il 18 maggio benché a livello burocratico ci siano ancora dubbi sull'ufficialità della data. In ogni caso, spiega Dante Colitta (nella foto), d.g. di Geo Travel Network, "molte adv si stanno chiedendo se vale o meno la pena mettere in cantiere anche dei costi per tenere aperto: sarebbe più che altro una questione di immagine verso la clientela e per gestire le cancellazioni".



Cosa vendere ai clienti

Perché la vera domanda che attanaglia tutti i network in questo momento è capire cosa proporre ai clienti. "L'Italia sarà l'unico prodotto vendibile e lo spingeremo anche nell'ottica di dare un sostegno alla nazione. Poi se si aprisse un corridoio in Egitto o in Grecia saremo contenti di accontentare i clienti ma dovremmo risolvere il nodo dei trasporti".