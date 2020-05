Welcome Travel lancia il sistema per i pagamenti online in agenzia

Incassi e pagamenti via internet per le agenzie. È questo il nuovo progetto di Welcome Travel, che ha annunciato la nascita di Wep@y, realizzato in collaborazione con Afone Participations, azienda che lavora nel settore delle transazioni elettroniche.

Con il nuovo sistema le agenzie potranno ricevere pagamenti digitali anche tramite smartphone o attraverso il personal computer, pagando con carta di credito ed eventualmente scegliendo anche la rateizzazione.



Grazie a Wep@y, le agenzie dunque potranno vendere anche tramite i social network, creando un ‘link di pagamento’ da inviare al cliente. Il tutto, precisa la nota del network, con la veste grafica di Welcome Travel.



“Con WeP@y intendiamo accelerare l'utilizzo degli strumenti digitali da parte di clienti attuali e potenziali – sottolinea Massimo Segato (nella foto), direttore rete indiretta del network –. Dal sito web di un’agenzia Welcome Travel o grazie alla nuova App da poco rilasciata, è possibile consultare prezzi e disponibilità”. Il tutto, ovviamente, con la consulenza dell’agenzia di viaggi.