Dunne, ceo eDreams Odigeo: “Società stabile dal punto di vista finanziario”

“eDreams Odigeo è una società stabile dal punto di vista finanziario e con una forte cultura aziendale e la rinuncia al patto da parte dei finanziatori Ssrcf lo dimostra. Abbiamo sempre gestito il business con prudenza, il che ci permette di trovare la strada giusta in questi tempi difficili”.

Arriva dal ceo Dana Dunne la rassicurazione in merito al gruppo. In una nota diffusa dall’azienda è stato fatto il punto su tutte le misure messe in atto a partire dall’inizio dell’emergenza per salvaguardare la situazione finanziaria al termine di un 2019 che aveva fatto registrare ottimi risultati e indicatori al rialzo.



“eDreams ODIGEO infine annuncia che in seguito a un confronto con i propri istituti di credito – conclude la nota - è stata presa la decisione di rinunciare al patto di Super Senior Revolving Credit Facility (Ssrcf) solo per quanto riguarda la leva finanziaria lorda per l'anno fiscale 2021, per una maggiore flessibilità finanziaria a livello di Gruppo. Gli interessi su Ssrcf e 2023 Senior Notes continueranno a essere pagati normalmente”.