di Oriana Davini

Liquidità in azienda da un lato e un piano di comunicazione ad hoc dall'altro: se questi due binari fossero garantiti, si potrebbe salvare l'estate.

È il messaggio emerso nel corso del webtalk 'L'estate sta finendo?', organizzato da Una - PRHub con TTG Italia media partner e il direttore Remo Vangelista nel ruolo di conduttore.



Più soldi

Il tema di fondo è quello del sostegno economico alle aziende. In Liguria, spiega Giovanni Berrino, assessore regionale al Turismo, "stiamo lavorando perché il prossimo bando regionale sulla digitalizzazione del lavoro includa anche le adv. Inoltre garantiamo soldi a fondo perduto ad alberghi, bar e ristoranti che assumono personale per almeno tre o cinque mesi".



A livello nazionale, aggiunge Barbara Casillo, direttore Confindustria Alberghi, "è necessario che il prossimo decreto contenga un certo numero di interventi, non solo uno. Se vogliamo ripartire il tema dei costi è fondamentale".



I voucher, sottolinea Dante Colitta, d.g. di Geo Travel Network, "danno una mano, ma la maggioranza li userà solo l'anno prossimo. Serve un sostegno al mancato reddito perché molte adv e to hanno bisogno di finanziamento a tasso zero e a fondo perduto".



La pubblicità

Fondamentale non mollare la presa proprio adesso e strutturare una buona comunicazione basata su "utilità di servizi e affidabilità - assicura Lorenzo Brufani, ceo di Competence Communication -. Ci deve essere un buon spirito nazionale: dovrebbe essere un piacere rimanere in Italia anche senza divieti".



Il tema del rilancio valoriale va bene ma, sottolinea Federico Alberto, ceo di Studiowiki, "va sostanziato da qualcosa di vero spiegando cosa stiamo facendo per rendere sicuri i viaggi".



Il webtalk 'L'estate sta finendo' è disponibile su youtube a questo link