Msc Crociere, agenzie protagoniste della challenge #MSCDreams

Una digital challenge per condividere i ricordi di viaggio più belli. Msc Crociere lancia #MSCDreams, un contest fotografico internazionale che coinvolgerà attivamente anche le agenzie di viaggi.

“Dato che le persone hanno sin da subito iniziato a condividere le foto delle proprie vacanze passate come reazione a #iorestoacasa, abbiamo voluto realizzare questa iniziativa per rivivere assieme a loro i ricordi più belli e, soprattutto, non smettere di sognare i prossimi viaggi. Con questo spirito è nato il progetto #MSCDreams una piattaforma digitale costruita esclusivamente attorno ai contenuti dei nostri viaggiatori” spiega Andrea Guanci, direttore marketing di Msc Crociere.



Il ruolo delle agenzie

Un ruolo fondamentale in questa challenge sarà giocato dalle agenzie di viaggi, che potranno diventare veri Ambassador dell’iniziativa invitando i propri clienti in anteprima e ingaggiandoli prima del lancio ufficiale della challenge. L’agente che coinvolgerà più clienti sarà ospite della compagnia a bordo di Msc Virtuosa per una crociera di 7 notti nel Mediterraneo.



“Per le agenzie si tratta di una opportunità per rafforzare il legame con il cliente in un momento che sappiamo essere molto complesso e difficile, facendo leva sul desiderio di tornare a viaggiare e la voglia di sognare insieme” sottolinea Guanci.



La challenge

La challenge sarà lanciata attraverso una piattaforma web pubblicata direttamente sul sito di Msc Crociere all’interno della quale confluiranno tutte le foto postate su Instagram e Twitter con l’hashtag #MSCDreams e che consentirà di interagire tra gli utenti e di fornire ispirazione per i prossimi nuovi viaggi. Le fotografie condivise creeranno un "mare di fotografie" che sembreranno ondeggiare come se fossero appoggiate sull’acqua. In questo mare di foto sarà possibile ‘navigare’ per poter esplorare tutti i ricordi dei crocieristi Msc e pianificare con la fantasia nuovi viaggi virtuali.



Chiunque sarà ispirato da particolari fotografie potrà contattare l’utente che ha postato la foto o l’agente che è stato taggato per avere maggiori informazioni su quel viaggio, oltre a poter condividere a sua volta i suoi ricordi più belli, continuando a sognare e a far sognare nuove vacanze.



L'inizio

Il lancio è previsto per il prossimo 11 maggio in Italia e sarà esteso a livello globale nei giorni immediatamente successivi in simultanea su tutti i canali digitali di Msc (sito, Instagram, Twitter, e-mail, newsletter, Msc Book).



Già ora gli adv, attraverso i propri canali social, possono invitare in anteprima i loro clienti a partecipare. È sufficiente chiedere ai propri clienti e follower di postare i loro ricordi o i loro sogni su Instagram o Twitter usando l’hashtag #MSCDreams e – importante – di essere menzionati all’interno del post (@nomeadv). Utilizzando #MSCDreams la foto andrà a inserirsi in automatico nella schermata della piattaforma.



Per gli agenti la compagnia ha previsto anche un webinar dedicato su Zoom, che si terrà oggi alle 11.