A tu per tu con la natura, le nuove vacanze italiane

Magari le faranno più corte, quasi sicuramente non usciranno dai confini italiani, ma i nostri connazionali non rinunceranno alle loro vacanze, soprattutto dopo la clausura forzata di questi mesi.

A questa conclusione giunge il sondaggio realizzato da YouGov per ManoMano.it, l’e-commerce che ha registrato in queste ultime settimane un autentico boom nelle vendite di prodotti destinati al tempo libero e all’aria aperta.



Vacanze brevi e vicine

Dai dati emerge come il 31% degli italiani farà almeno una o due settimane di vacanza. E anche se non si potrà permettere lunghe permanenze, il 30% dei nostri connazionali si accontenterà di fine settimana fuori porta o brevi soggiorni da trascorrere in Italia.



Il 37% di chi andrà in vacanza sceglierà l’hotel, il 30% la casa in affitto e il 23% la seconda casa. Fra le opzioni da prendere in considerazione le vacanze a contatto con la natura, in tenda o camper: un'alternativa all’hotel, nel rispetto delle distanze sociali.



Il 51% degli italiani dichiara di essere disposto a considerare questo tipo di vacanza per brevi soggiorni mentre, per quanto riguarda la meta, una persona su due predilige il mare. A seguire la montagna (36%) e i parchi nazionali o le riserve naturali (31%). Per le vacanze nella natura, la tenda viene ritenuta indispensabile per lo più dalle fasce d’età più giovani, mentre gli over 55 prediligono camper e roulotte.