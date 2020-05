Assoviaggi Lazio chiede regole chiare per la riapertura delle aziende

Servono indicazioni chiare per la riapertura delle attività. È questa la richiesta che arriva da Cinzia Renzi (nella foto), presidente di Assoviaggi Lazio, alle istituzioni. Ma non solo per le agenzie di viaggi, anche per il comparto del turismo e dunque per il prodotto che le adv dovrebbero vendere una volta tirata su nuovamente la serranda.

“Le agenzie di viaggi e turismo vorrebbero ripartire e riprendere le proprie attività lavorative - afferma Renzi - ma attendono urgentemente chiarezza sulle modalità organizzative sia dal punto di vista degli accessi al punto vendita sia per la promozione e vendita del prodotto Italia e del turismo di prossimità, che oggi si presenta come l'unico prodotto idoneo da proporre al mercato”.



Nella Fase 2, prosegue il presidente, “urgono indicazioni e strumenti per poter lavorare e non vanificare gli sforzi fatti da tutte quelle imprese che fino ad oggi hanno lavorato in smart working per le riprotezioni, rimpatri e rassicurando i clienti proponendo i voucher come da Decreto".



L’associazione chiede anche dettagli certi sulle modalità di fruzione delle spiagge e degli alberghi, oltre ovviamente ai siti archeologici e ai musei. Inoltre i fari tornano ad accendersi sul piano Pullman del comune di Roma: l’associazione chiede infatti la revisione delle tariffe alla luce delle norme sul distanziamento sociale e al calo delle presenze.