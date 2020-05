Jelinic, Fiavet: “Le agenzie riusciranno a trovare nuovi prodotti”

di Amina D'Addario

Da sempre abituate ad affrontare imprevisti e a "risolvere problemi", anche questa volta le agenzie di viaggi riusciranno a trovare il prodotto giusto da proporre al mercato. A scommettere sulla capacità della distribuzione di aggiornare il proprio modello di business è stata la presidente di Fiavet, Ivana Jelinic.

"Anche per questa estate riusciremo a inventarci nuove modalità per far andare in vacanza i nostri clienti. Magari - ha sostenuto intervenendo alla maratona sul Turismo organizzata da Scai - ci concentreremo sul prodotto di nicchia, costruito sulle esigenze del singolo, ma sicuramente riusciremo a trovare delle soluzioni".



Probabilmente, ha aggiunto, "sarà una stagione che ci obbligherà a non allontanarci dall'Italia e a vivere la vacanza in modalità diversa, a partire dall'accesso in spiaggia. Ma anche con tutti i limiti riusciremo a salvare qualcosa".